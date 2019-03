Österreicher will spanische Luxus-Automarke wiederbeleben

---------------------------

Zur Person Erwin Himmel: Designer und Mastermind

Der Steirer Erwin Leo Himmel (62) arbeitete nach seiner Ausbildung an der TU Graz und dem Royal College of Art in London lange Jahre für den VW-Konzern. Zunächst bei Audi und von 1995 an als Leiter des Design Center Europe des Konzerns in Barcelona. Dort machte er sich im Jahr 2000 mit seiner Firma Fuore Design selbstständig (Kunden: u. a. Mitsubishi und Subaru). Nach der Liquidation der Firma 2007 wandte er sich dem Projekt der Wiederbelebung der Marke Hispano Suiza zu. Er sicherte sich vor neun Jahren die Rechte an dieser Marke für Europa (mittlerweile hält er diese auch für weitere internationale Märkte) und präsentierte 2010 eine erste Designstudie eines Modells auf dem Genfer Salon.

La Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles S.A wurde 1904 vom Schweizer Technik-Genie Marc Birgkit und dem spanischen Investor Damian Mateu gegründet (daher der Name). Die Marke spielte zu Beginn des frühen 20. Jahrhunderts in einer Liga mit Rolls Royce, Bugatti, Bentley und Maybach. Man entwickelte und produzierte vor allem in Paris, wo 1938 das letzte Modell vom Band lief.