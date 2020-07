Österreicher sind Vorsorge-müde

Sorgen, aber kaum Vorsorgen: So lässt sich eine repräsentative Studie der Karmasin Motivforschung über die Einstellung der Österreicher zum Thema Altersvorsorge zusammenfassen. Demnach glaubt nur noch etwa die Hälfte der Befragten, mit einer staatlichen Pension den Lebensstandard beibehalten zu können. Bei den unter 30-Jährigen sind sogar zwei Drittel skeptisch. Von diesen finanziellen Zukunftssorgen kann aber die private Pensionsvorsorge derzeit überhaupt nicht profitieren.

Im Gegenteil: Die Österreicher lassen derzeit die Finger von Geldanlage-Produkten wie Rentenfonds oder Lebensversicherungen. Wegen der Krise an den Finanzmärkten geben 55 Prozent der Befragten an, Angst um ihr Erspartes zu haben. "Vor allem die Jungen lassen ihr Geld lieber am Girokonto als es zu veranlagen", sagt Studienautorin Sophie Karmasin. Plausible Gründe für die Vorsorge-Müdigkeit sind vor allem der generelle Vertrauensverlust ins Finanzsystem, die niedrigen Zinsen sowie die Kürzung der staatlichen Förderungen.

Für 73 Prozent aller Österreicher ist daher das Sparbuch die beste Pensionsvorsorge. Wichtigstes Argument: Sicherheit und rasche Verfügbarkeit des Geldes. Nur 27 Prozent würden derzeit eine Lebensversicherung als Vorsorgeprodukt abschließen. Karmasin ortet hier noch großes Aufklärungspotenzial für die Versicherungen, die Vorteile einer Lebensversicherung besser zu kommunizieren.