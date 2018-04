Österreicher setzt beim Veranlagen auf Roboter

Das bisherige Börsenjahr verlief eher durchwachsen. Dennoch kein Grund für Florian Prucker unruhig zu werden. Die bei ihm angelegten Gelder haben sich in den vergangenen sechs Monaten (bis Ende Februar, Anm.) durchaus vermehrt. „Das Ziel ist, in 19 von 20 Jahren eine positive Wertentwicklung zu erreichen“, sagt der Geschäftsführer von Scalable Capital.

Gemeinsam mit Erik Podzuweit gründete er nach Jahren als Investmentbanker bei Goldman Sachs in London Ende 2014 das in München beheimatete Start-up. Das Besondere: nicht Menschen, sondern ein Computerprogramm trifft die Investmententscheidungen. Innerhalb der vergangenen drei Jahre ist es dem 35-jährigen Prucker und seinem Freund gelungen, in Europa zur Nummer zwei der so genannten Robo Advicer aufzusteigen.

Billiger

„Experten programmieren die Investmentmodelle, innerhalb deren Regeln die Software automatisch Entscheidungen trifft“, erklärt Prucker. Sein Team greife nur bei technischen Problemen ein bzw. entwickle die Modelle aufgrund von Risikoanalysen laufend weiter. Der Vorteil für die Kunden: Die Veranlagung wird billiger als bei Banken. Die jährliche Gebühr beträgt 0,75 Prozent, weitere Kosten fallen laut Prucker nicht an.

Damit sei man deutlich günstiger als aktiv verwaltete Fonds, die über Banken verkauft werden. „Die klassische Beratung ist zu einem reinen Produktverkauf geworden“, übt der gebürtige Innsbrucker im KURIER-Gespräch Kritik an den Finanzinstituten. Alternativ dazu könnten Anleger ihr Vermögen direkt in Wertpapiere investieren – mit all dem damit verbundenen erhöhten Risiko.