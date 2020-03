Österreicher machen sich häufig Sorgen ums Geld

Das größte Vertrauen haben die Österreicher aber nach wie vor in etablierte Banken. So gibt ein Drittel der Millennials an, den Informationen der traditionellen Banken zu vertrauen, fast jeder Zweite sieht sich auch als Kunde. Dagegen trauen nur rund 10 Prozent den Informationen "alternativer Banken" (wie beispielsweise N26) und knapp 20 Prozent den Informationen anderer Zahlungsdienstleister. In den übrigen Altersgruppen fielen die Antworten ähnlich aus, wobei das Vertrauen in alternative Banken und Zahlungsdienstleister tendenziell mit zunehmendem Alter abnimmt.

Traditionell sind die Österreicher auch weiterhin, wenn es um die Zahlungsmethode geht. Quer durch alle Altersstufen wählten rund zwei Drittel der Befragten Bargeld unter ihre Top-3-Zahlungsmittel - auch bei den Millennials ist der Anteil so hoch. Immerhin knapp ein Viertel der Millennials (23 Prozent) wählte aber auch Lösungen mit einem späteren Zahlungszeitpunkt - wie sie auch von Klarna angeboten werden - unter ihre beliebtesten Zahlungsformen.