Österreicher fahren EU-weit am häufigsten mit der Bahn

Österreich ist beim Schienenverkehr der klare Spitzenreiter in der EU. Das zeigt ein Vergleich des Verkehrsclub Österreich (VCÖ)auf Basis von Daten der EU-Kommission. Pro Kopf und Jahr werden in Österreich 2255 Kilometer mit der Bahn, Straßenbahn und U-Bahn gefahren (ein Plus zum Vorjahr von fünf Kilometern), der EU-Durchschnitt liegt bei nur 1090 Kilometer (plus 20 Kilometer).

Innerhalb Europas liegt damit wie in den vergangenen Jahren nur die Schweiz mit 2610 Kilometern vor Österreich (siehe Grafik).