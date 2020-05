Österreicher als Euro-Designer

In jeder Geldbörse findet sich mindestens ein echter Kalina. Und das bereits seit 1982. Denn seit diesem Zeitpunkt war Robert Kalina bei der Oesterreichischen Banknotendruckerei (OeBS) mitverantwortlich für das Aussehen von Schilling-Scheinen. 1996 schlägt des Grafikers große Stunde. Die Europäische Zentralbank ( EZB) schreibt in einem internationalen Wettbewerb die Entwürfe der künftigen Euro-Banknoten aus. Kalina entschließt sich, mitzumachen und kann sich gegen 43 Kontrahenten durchsetzen.

„Das war der schönste Tag meines Lebens“, sagte er anlässlich des zehnjährigen Euro-Bargeld-Jubiläums. Sechs Monate arbeitete er an seinen Entwürfen. Die Vorgabe der EZB, dabei kein Land zu benachteiligen, war die größte Herausforderung. Denn bei Porträts von Persönlichkeiten, wie bis dato auf Geldscheinen üblich, wären bei damals zwölf Euro-Ländern einige unweigerlich leer ausgegangen. Seine 43 Kontrahenten setzten daher auf Fantasieporträts. „Das erschien mir sinnlos“, erinnert sich Kalina. So kam er auf eine mutige Idee. Er zeichnete fiktive Brücken, Fenster und Türen aus verschiedenen Baustilen als Symbole für Zusammenarbeit, Offenheit und Vertrauen. Und konnte so die strenge Jury überzeugen.