Aufrüstung in Europa: Wie es um die Waffenindustrie in Österreich bestellt ist

Vor etwas mehr als 30 Jahren hatte Österreich noch einige Unternehmen vorzuweisen, die auch größeres Kampfgerät produzierten. Steyr Daimler Puch produzierte etwa den Jagdpanzer Kürassier oder den Radpanzer Pandur. Bis 1989 stellte das skandalumwitterte Noricum im steirischen Liezen Artilleriegeschütze her. Auch Handgranaten von Arges in Schwanenstadt wurden früher in alle Welt exportiert.

Leichte Schusswaffen

Erst seit Kurzem nicht mehr in österreichischer Hand ist Steyr Arms. Früher als Steyr Mannlicher bekannt, hat das Unternehmen mit dem Steyr AUG (früher Stg 77) einen Exportschlager im Programm. Das Sturmgewehr mit unverwechselbarer Form wird von einer Vielzahl an Armeen eingesetzt. 2007 wurde das damals sanierungsbedürftige Unternehmen von der SMH GmbH in Wien übernommen. Seit April 2024 gehört Steyr Arms zur tschechischen Investmentgruppe RSBC. Die Produktion bleibt im Ramingtal an der Grenze zwischen Ober- und Niederösterreich. Rund 200 Personen arbeiten für Steyr Arms.

Der größte Waffenproduzent des Landes ist Glock. Das Unternehmen mit Sitz in Ferlach, Kärnten, stellt Pistolen her. Seine Produkte haben eindeutig den international größten Verkaufserfolg. Zuletzt lief das Geschäft aber etwas schwächer, es kam zu Einsparungen beim Personal. Rund 1.800 Mitarbeiter sind an den zwei heimischen Standorten in Deutsch-Wagram (NÖ) und Ferlach angestellt.