Pistole unter Polster: Waffenverwahrung in Österreich teils mangelhaft

Bei der sicheren Verwahrung von Faustfeuerwaffen in Österreich gibt es teils noch Aufholbedarf. Das zeigt eine am Dienstag in Wien präsentierte Dunkelfeldstudie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Dieser zufolge verstauen rund 20 Prozent der Befragten ihre Waffen in herkömmlichen Schränken, vier Prozent sogar nur im Nachtkästchen und acht Prozent im Schreibtisch. Der Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs (VSÖ) bemängelte "schwammige Vorgaben".

Waffentresore oder Waffenschränke nutzen laut der repräsentativen Studie 57 Prozent aller Personen. Fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) gab zudem an, generell einen Tresor zu nutzen (Mehrfachnennungen waren möglich). Elf Prozent gaben an, einen Gewehrhalter an der Wand zu nutzen. 13 Prozent lassen ihre Waffe durch eine andere Person verwahren oder lagern diese in einem anderen Haushalt.