250 Euro monatlich für private Vorsorge, Misstrauen in staatliche Systeme

Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten der vergangenen Jahre lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher die private Vorsorge für Pension und Gesundheit etwas kosten. Laut einer Umfrage der IMAS, die im Auftrag der Erste Bank und der Wiener Städtischen durchgeführt wurde, sind die Befragten bereit, im Monat durchschnittlich 247 Euro in die private Vorsorge zu investieren. Das sei in etwa so viel wie im Vorjahr, schreibt die Erste Bank in einer Aussendung.

85 Prozent räumen dem Thema eine hohe Bedeutung ein. Die Gründe, warum privat vorgesorgt wird, seien vor allem in Unsicherheit verankert: 62 Prozent geben an, sich gegen einen möglichen Schicksalsschlag absichern zu wollen. Mehr als die Hälfte der Befragten nennt weiters das mangelnde Vertrauen in die staatlichen Systeme als Motivation für eine private Vorsorge.

