Österreich spürt Kreditbremse im Osten

In Kroatien, Polen, Rumänien, der Slowakei, in Tschechien und Ungarn (CEE6 genannt) machte dieser Kreditabbau im Verlauf eines Jahres in Summe 45 Milliarden Dollar oder vier Prozent der Wirtschaftsleistung des CEE6-Raumes aus. Klingt viel, ist im Vergleich aber moderat, heißt es in einer Studie der Erste Group. 40 Prozent davon entfielen zudem auf den Sonderfall Ungarn, wo die Banken zu Zwangskonvertierungen von Fremdwährungskrediten gezwungen wurden. In den Euro-Krisenländern gingen die internationalen Banken viel rigoroser vor. In Irland etwa schrumpfte das Kreditvolumen gleich um mehr als 95 Milliarden Dollar (oder fast 47 Prozent des BIP, siehe Grafik ).