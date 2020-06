Österreich kippt das Bankgeheimnis schon 2017

Diskutiert wurde erstmals der Juncker-Plan, der Investitionen von 315 Milliarden Euro auslösen soll. An Ideen mangelt es nicht: Die EU-Staaten haben 2000 Projekte mit sogar 1300 Milliarden Euro Investitionsbedarf gemeldet. Die Europäische Investitionsbank (EIB) soll nun identifizieren, welche sinnvoll sind und Wachstum bringen. Österreich hat bisher 19 Projekte mit 28 Milliarden Euro eingereicht, etwa den Ausbau digitaler Netze oder ein Pumpspeicherkraftwerk in Molln. Für Aufregung sorgt Großbritannien: Es will mit dem EU-Investitionstopf drei Atomkraftwerke um 46 Milliarden Euro ausbauen.