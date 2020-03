Österreich kann sich mit Nahrung gut selbst versorgen

Die österreichische Landwirtschaft kann das Land gut mit heimischen Lebensmitteln versorgen. Der Eigenversorgungsgrad bei Getreide, Kartoffeln, Zucker, Rind- und Schweinefleisch, Kuhmilch, Bier und Wein ist sehr gut. "Aber es gibt Bereiche wo die Selbstversorgung nicht gegeben ist", warnte Michaela Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich am Donnerstag.

Selbstversorgung wichtig

Die aktuelle Corona-Krise verdeutliche die Wichtigkeit einer ausreichenden Lebensmittelversorgung im Inland. "Es lohnt sich, im Detail genauer hinzuschauen, wie es um die Selbstversorgung in Österreich steht und nach der Krise Lehren daraus zu ziehen, wie wir krisenfester werden", so Langer-Weninger in einer Presseaussendung.

Bei Getreide ist die Selbstversorgung mit 86 Prozent gut. Der unmittelbare Bedarf für die Ernährung der Menschen (einschließlich Braugerste) liege bei knapp einer Million Tonnen und wird mit den im Inland produzierten 4,86 Million Tonnen leicht gestillt.

Aufwendige Kulturen

Österreichs Achillesferse sind Ölsaaten und Öl, wo der Bedarf nur zu 48 beziehungsweise 55 Prozent gedeckt wird. Allerdings unterscheide der Inlandsbedarf nicht zwischen Nahrungsmitteln und technischem Bedarf. "Bei einer angespannten Versorgungssituation könnte die Biodieselproduktion unter der Prioritätenreihung Lebensmittel zuerst für die Teller, dann für den Trog und zuletzt für den Tank auch umgeschichtet werden", sagte Langer-Weninger.