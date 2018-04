Österreich ist spitze – bei der Besteuerung der Arbeit

Arbeitseinkommen sind in Österreich so stark mit Steuern und Abgaben belastet wie in kaum einem anderen reichen Land. Ein alleinstehender Durchschnittsverdiener mit rund 46.000 Euro Jahresbrutto führt 47,4 Prozent an die Finanz und Sozialversicherung ab (inklusive den Dienstgeberbeiträgen). In Europa bedeutet das Platz fünf, analysiert die Industriestaaten-Organisation OECD in ihrem jüngsten „Taxing Wages“-Bericht. Noch höher ist die Belastung in Belgien (53,7 Prozent), Deutschland, Italien und Frankreich (siehe Grafik). Im OECD-Schnitt sind es 35,9 Prozent. Für Familien mit Kindern sieht das Bild eine Spur freundlicher aus.