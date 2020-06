Österreich ist Frankenkredit-Kaiser

Schweiz

So bildeten sich in derSchlangen vor Wechselstuben und Banken. Viele wollten ihregewinnbringend in den nun billigen Euro umtauschen. Einigen Banken gingen die Euro aus, die Ausgabe wurde rationiert. Schweizer Produkte wurden im Ausland binnen weniger Stunden teurer. Zwei Devisenhändler (ausbzw.) gingen über Nacht Pleite. Sie mussten Verluste, die ihre Kunden nicht mehr decken konnten, übernehmen und waren damit überfordert.

In Österreich blieben am Freitag weiterhin Fremdwährungskredite das bestimmende Thema. Denn in keinem anderen Land wurden dermaßen viele Darlehen in Franken vergeben wie in Österreich (siehe Grafik). Banken, aber auch Strukturvertriebe, haben vor allem in den 90er-Jahren dies als günstiges Finanzierungsmodell, vor allem für Häuslbauer, zum Teil aggressiv verkauft. Und von den Kunden wurde es angesichts der deutlich niedrigeren Zinsen gerne angenommen.