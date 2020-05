Österreich finanziert sich billig wie noch nie

Die Schuldenkrise in Euroland bringt Österreich zumindest einen Vorteil: Die Zinsen, die der Staat für neue Anleihen an die Anleger zahlen muss, sind auf ein Rekordtief gefallen. Am Dienstag legte die Bundesfinanzierungsagentur eine siebenjährige Anleihe zu einem Zinssatz von 1,218 Prozent auf und stockte eine zehnjährige Anleihe zu einem Zinssatz von 1,888 Prozent auf. Anleger geben sich für sichere Investments also mit Mini-Zinsen zufrieden.