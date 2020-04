Österreich fehlen ausländische Arbeitskräfte für die Versorgung

Die Erntehelfer einzufliegen – wie zuerst in Tirol oder am Freitag von nö. Landwirten organisiert – , könne nur eine kurzfristige Lösung in der Krise sein. Auf lange Sicht „muss man attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen, damit es auch Personen im Inland machen. Immer sechs Wochen befristet zu arbeiten, das will kaum jemand“. Um längerfristige Beschäftigung „für das ganze Jahr“ zu garantieren, wäre eine Genossenschaft eine Lösung. „Dort schafft man einen Pool mit Arbeitskräften, die das ganze Jahr über in unterschiedlichen Betrieben bei verschiedenen Tätigkeiten eingesetzt werden.“ Ähnliches erwägt man auch bei der Landwirtschaftskammer. Doch das ist Zukunftsmusik und ist die Spargelernte geschafft, stehen die Erdbeeren an.