Österreich erspart sich heuer eine Milliarde Euro an Zinsen

Heimische Staatsanleihen sind begehrt. Dadurch sinkt die Zinslast. Fast tausend Euro pro Kopf – so viel hatte Österreich heuer für die Bezahlung der Zinsen auf seine Staatsschulden veranschlagt. In Summe wären das 7,85 Milliarden Euro gewesen. Tatsächlich wird es aber deutlich weniger sein. Österreich kann sich so günstig Geld ausborgen, dass die Zinslast heuer voraussichtlich „nur“ 6,7 Milliarden Euro ausmachen wird.

Die Wogen in der Schuldenkrise in der Eurozone haben dazu geführt, dass Klein- und Großanleger sichere Häfen ansteuern. Österreichische Staatsanleihen zählen dazu. Für die Sicherheit begnügen sich die Anleihenkäufer mit winzigen Zinsen. Erst gestern, Mittwoch, ist die Rendite (Zinssatz im Verhältnis zum Anleihenpreis) heimischer Zehn-Jahres-Anleihen auf das Rekordtief von 1,77 Prozent gefallen. Das zeige, dass „wir als stabiles, besonders verlässliches Land gesehen werden“, sagte Bundeskanzler Werner Faymann dazu.

Diese Entwicklung wird sich nicht ewig fortschreiben lassen. Peter Brezinschek, Chefanalyst der Raiffeisen Bank International (RBI), hat trotzdem eine Langfristrechnung angestellt. Könnte sich Österreich bis zum Jahr 2025 zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,2 Prozent refinanzieren, fiele die Zinslast für diesen Zeitraum um rund 25 Milliarden Euro geringer aus als ursprünglich gedacht. Das wäre mehr als Österreichs Beitrag zum Euro-Rettungsschirm ESM. Dieser setzt sich aus zwei Milliarden Euro an Bareinzahlung und 17 Milliarden an Garantien zusammen.