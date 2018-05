Österreich droht ab 2030 der Strom-Engpass

Der Stromverbrauch in Österreich steigt kontinuierlich. Der Regulator E-Control erwartet, dass der Stromverbrauch bis 2030 um acht Prozent steigen wird. Zugleich aber hinkt die Erzeugung schon jetzt dem Bedarf hinterher. „Ohne zusätzliche thermische Kraftwerke ist im Jahr 2030 die Versorgungssicherheit nicht mehr gegeben“, warnt nun E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer. „Schon jetzt gibt es im Winter eine systematische Unterdeckung.“

Zu Jahresbeginn 2017 etwa (siehe Grafik) musste bis zu einem Drittel des Bedarfs bereits importiert werden. Ohne Importe hätte der Bedarf nur an zehn Tagen aus eigenen Ressourcen gedeckt werden können, so Eigenbauer. Wir können uns nur noch eingeschränkt selbst versorgen.“

Importe werden aber zunehmend zum Problem. Denn auch in anderen Ländern wird der Strom knapp. So waren laut E-Control im Winter 2017 nur noch Deutschland und Tschechien lieferfähig. 2030, so rechnet die E-Control, werde es aufgrund der Energiewende in beiden Ländern ebenfalls zu einer deutlichen Unterdeckung kommen. Fahren aber alle Länder eine Importstrategie, werde sich die Versorgung nicht ausgehen.