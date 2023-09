320.759 Personen ohne Job: Arbeitslosigkeit im August gestiegen

Die abkühlende Konjunktur treibt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter in die Höhe. Ende August 2023 waren 320.759 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das sind um 11.328 mehr als noch im Vorjahr, teilte das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1 Prozent. Ende August 2022 war sie noch bei 5,9 Prozent gelegen.

Insgesamt erweise sich der Arbeitsmarkt gegenüber der schwächeren wirtschaftlichen Dynamik aber als robust, kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die aktuellen Zahlen. Erfreulich sei vor allem die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit, die seit ihrem Höchststand im April 2021 mit damals 148.436 Personen fast halbiert wurde und aktuell bei 75.251 Personen liegt.

