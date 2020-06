OeNB weicht Bankregeln auf

Nach wie vor ist in Europa die Angst vor einer Kreditklemme groß. Denn in unsicheren Zeiten sitzen die Banken auf den ihnen anvertrauten Geldern und geben diese in Form von Darlehen nur ungern weiter. Der Geldkreislauf könnte dadurch ins Stocken geraten – eine große Gefahr für das gesamte Wirtschaftssystem. Um dem vorzubeugen, pumpt die Europäische Zentralbank ( EZB) seit geraumer Zeit vermehrt billiges Geld in den Finanzmarkt. Dem nicht genug, hält sie die Notenbanken in den Eurostaaten dazu an, ihrerseits für Liquidität mit – zum Teil umstrittenen Maßnahmen – zu sorgen. Auch in Österreich.

Wie dem gestrigen Amtsblatt zu entnehmen ist, ändert die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) dahingehend ab sofort ihre Geschäftsbe­stimmungen. So muss die OeNB künftig Bankschuldverschreibungen, die von Mitgliedsstaaten garantiert werden, die EU-Hilfe erhalten, als Sicherheit akzeptieren. Weiters dürfen Kreditpakete, die Banken als Sicherheit bei der OeNB einreichen, künftig auch schlechtere Bonitäten aufweisen.