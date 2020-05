OeNB-Ex-Vize Duchatczek blitzt bei Gericht ab

Indes holten sich auch die 1400 aktiven und früheren OeNB-Mitarbeitern, die gegen den seit Anfang 2013 abverlangten Pensionssicherungsbeitrag (3,3 Prozent) geklagt haben, eine Abfuhr. Das Arbeits-und Sozialgericht könne die eingeklagte Überprüfung der Verfassungskonformität von Gesetzen nicht beantragen, so die Vorsitzende Richterin. Bereits in der ersten Verhandlungsrunde wurde somit das Zivilverfahren erwartungsgemäß beendet. Die Kläger streben nun den Gang in die zweite Instanz an.