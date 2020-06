Ölreich und verarmt: Venezuela kollabiert

Die Menschen sind nicht mehr gewillt, all das hinzunehmen. Seit eineinhalb Monaten protestieren vor allem Tausende regierungskritische Studenten und Angehörige der Mittelschicht auf den Straßen der Großstädte gegen Misswirtschaft, Korruption und Kriminalität. Am Samstag starben dabei abermals zwei Menschen, insgesamt haben die Unruhen 39 Menschenleben gekostet – unter Demonstranten und Sicherheitskräften. Berichten zufolge wurden mehr als 300 Menschen verletzt und 2000 verhaftet. Seit dem knappen Wahlsieg von Präsident Nicolás Maduro im April 2013 ist das Land gespalten. Dem 51-Jährigen fehlt das Charisma, um an die populistische Politik seines an Krebs verstorbenen Mentors Hugo Chávez anzuknüpfen.

Der Devisenmangel ist eigentlich absurd: Venezuela hat die größten Erdölreserven der Welt (vor Saudi-Arabien), liegt bei der Fördermenge aber nur auf Platz elf. Die Anlagen der staatlich gelenkten Industrie sind veraltet – die Erdölmilliarden wurden ausgegeben statt zu investieren. Ein Großteil der Exporte geht an verbündete Staaten wie Kuba, die auf billiges Öl aus Venezuela angewiesen sind.