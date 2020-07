Ölpreise nach jüngsten Steigerungen wieder gesunken

Eine unerwartet kräftige konjunkturelle Erholung in China konnte den Ölpreisen in der Früh keinen Auftrieb verleihen. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 3,2 Prozent im Jahresvergleich. Allerdings verwiesen Marktbeobachter auf Meldungen, wonach Chinas Ölkäufe auf dem Weltmarkt zuletzt ins Stocken geraten seien. Nachdem die Ölimporte im Juni noch stark waren, habe sich das Kaufinteresse in den vergangenen Wochen spürbar abgeschwächt.