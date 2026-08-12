Ölpreise werden sich erst nächstes Jahr entspannen

Derzeit kostet ein Fass Öl der Nordseesorte Brent rund 90 Dollar. Das ist rund ein Drittel mehr als noch Ende Februar, als der Iran-Krieg ausgebrochen ist. Eine Entspannung bei den Preisen zeichnet sich bis auf Weiteres nicht ab, zu volatil ist die Lage im Persischen Golf. Daher hat die US-Energiebehörde EIA ihre Prognose für den durchschnittlichen Jahrespreis der Sorte Brent auf knapp 87 Dollar angehoben. Damit ist klar, dass die EIA keinen größeren Preisrückgang heuer mehr erwartet.

Im Juli konnten im Nahen Osten durchschnittlich rund 5,5 Millionen Barrel am Tag nicht gefördert werden. Das entspricht rund fünf Prozent der globalen Nachfrage. Durch die anhaltende Blockade der Straße von Hormus kommt es zu einem hohen globalen Lagerabbau von 1,91 Millionen Barrel pro Tag. Rund 3,6 Millionen Barrel würden somit am Weltmarkt fehlen.

Allerdings führen die steigenden Preise auch zu einer geringeren Nachfrage. Heuer dürfte die tägliche globale Nachfrage nach Rohöl um durchschnittlich 1,6 Millionen Barrel sinken und damit um rund eine halbe Million mehr als bisher gedacht, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht für August der Internationalen Energieagentur (IEA) hervor. Dies ist der stärkste Einbruch seit der Pandemie.