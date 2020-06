Ökonomen fordern: Pensionen wie in Schweden

In Schweden wurde das alte Umlagesystem (Generationenvertrag) – mit langen Übergangsfristen – durch ein Modell aus drei Säulen ersetzt. In allen drei Säulen (staatliche, betriebliche und private Pension) werden die Beiträge teilweise bis ausschließlich am Kapitalmarkt veranlagt. Ein zentrales Clearinghaus führt transparente Pensionskonten, die jederzeit einsehbar sind und auf denen auch jederzeit in andere Veranlagungen umgeschichtet werden kann. Um die Kosten zu reduzieren, wurden Fonds und Versicherungen Kosten-Obergrenzen verordnet.

"Unser Ziel sollte ein ausgewogenes Pensionssystem sein, das sich aus 70 Prozent Umlageverfahren und zu 30 Prozent aus kapitalgedeckter Pensionsvorsorge zusammensetzt", fordert Plattform-Mitglied Peter Brandner (im Brotberuf Ökonom im Finanzministerium).

Die Finanzkrise hatte nicht nur Kurzstürze an den Börsen zur Folge, sondern auch laute Kritik an kapitalgedeckten Pensionssystemen: "Ja, am Finanzmarkt gibt es Stürze. Aber die Kurse werden wieder steigen. Die öffentlichen Pensionen werden aber nicht mehr steigen", hält Brandner entgegen. "Wir diskutieren viel über die Risiken der Kapitalmärkte, aber wenig über die politischen Risiken beim Umlageverfahren. Da kann es schnell zu Leistungseinschränkungen kommen." Wie in Schweden sollten auch in Österreich individuelle Pensionskonten eingeführt werden. Motto: Für jeden Österreicher eine Stiftung.