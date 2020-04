Ökonom zur Corona-Krise: „Die Maßnahmen folgen der Panik“

Wie wird die EU nach der Corona-Krise aussehen?

Nominal wird sie nahezu unverändert als kafkaesker Papiertiger weiterbestehen, real könnte sie auf ihren einzig funktionellen Kern reduziert werden, den Waren- und Personenverkehr langsam wieder aus der Schockstarre zu befreien und den sonst wahrscheinlichen Protektionismus nach der Pandemie zu verhindern.

Was empfehlen Sie Anlegern in dieser Zeit?

Wer jetzt panisch Empfehlungen sucht, ist für dieses Mal wohl zu spät dran. In einer Krise ist Liquidität das Wichtigste, daher der Dominoeffekt der Liquidierung von Vermögenswerten. Zuerst drängt alles in Kontoguthaben, Bargeld, kurzfristige Staatsanleihen. Im Zuge der Geldschöpfung, die noch steiler verläuft als die Infektionskurve der Pandemie, drängt es dann in nicht beliebig vermehrbare, aber hinreichend liquide Assets. Anleger brauchen jetzt harte Nerven, es droht deflationärer Schock durchsetzt von inflationären Sprüngen, vermutlich endend in langer Stagflation (wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitiger Inflation, Anm.) für jene europäischen Staaten, die lernunfähig bleiben.

Befürchten Sie sogenannte Zweitrundeneffekte aufgrund steigender Insolvenzen und hoher Arbeitslosigkeit oder erwarten Sie eine rasche Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2020?

Eine rasche reale Erholung erwarte ich nicht; nominale Strohfeuer, das heißt kurze Börseneuphorien nach vermeintlich guten Nachrichten, wird es aber gewiss geben.