Ökonom: Stirbt das Wirtshaus, stirbt das Dorfleben

Aus Sicht des Wirtschaftsprofessors Justus Haucap von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind das keine guten Nachrichten für das Sozialkapital. Denn die „Theke“ sei seit jeher ein Ort der Kommunikation. „Man setzt sich einfach hin und kommt im Laufe des Abends mit Leuten ins Gespräch, mit denen man sich nicht verabredet hätte. Das ist anders als im Restaurant. Dort setzt man sich an einen Tisch und redet in der Regel mit keinen Fremden.“ Der Informationsaustausch ist also ein anderer.