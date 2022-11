Ökonom: "Die Folgen der Inflation werden massiv überschätzt"

Österreichs Wirtschaft wird nach dem dritten Quartal auch im vierten Jahresabschnitt sowie im ersten Quartal des nächsten Jahres schrumpfen. So lautet die Prognose der Bank Austria. Für das kommende Jahr wird ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um die Nulllinie herum erwartet. Ähnlich sieht das das Wirtschaftsforschungsinstitut.

Dennoch bewertet BA-Chefökonom Stefan Bruckbauer die aktuelle Lage nicht so negativ. „Österreich hat heuer mit 5,3 Prozent das stärkste Wachstum seit 1972.“ Dies habe natürlich mit der Erholung von der Pandemie zu tun, aber sie sei dynamischer als erwartet gewesen. „Wir haben fast das Vor-Pandemie-Niveau erreicht, ehe der Krieg und seine Folgen gekommen sind“, so Bruckbauer bei einem Pressegespräch des Bankenverbands. Österreich werde aber in den nächsten zwei Jahren besser wegkommen als andere Euro-Länder, weil es eine geringere Abhängigkeit von Halbleitern und somit Lieferschwierigkeiten gebe. Und auch der Arbeitsmarkt präsentiere sich weiterhin positiv.

Generell sei die Stimmung in Industrie und bei Konsumenten aber so schlecht wie noch nie seit Erhebung durch die Bank Austria. Sie sei aber schlechter als sie der Lage entspricht. „Würden wir die Stimmung 1:1 in die Prognose überleiten, wäre eine schwere Rezession zu erwarten“, so der Ökonom.