ÖIAG-Pakt mit Mexikanern ist "Unterwerfungsvertrag"

Die Telekom Austria (TA) hat sich mit zwei Ex-Vorständen auf millionenschwere Vergleiche geeinigt: Ex-Festnetzvorstand Rudolf Fischer zahlt weitere zwei Millionen Euro – 500.000 Euro hat er schon zurückerstattet. Kronzeuge Gernot Schieszler stottert in Raten gut eine Millionen ab.

Insgesamt sind bisher 2,8 Mio. Euro an Schadenersatz und Wiedergutmachung geflossen, teils für zu Unrecht kassierte Boni, teils freiwillig. Die gesamten angemeldeten Ansprüche von fast 37 Mio. Euro zu bekommen, sei unrealistisch, sagte Rudolf Kemler, Chef der Staatsholding ÖIAG, am Mittwoch bei der TA-Hauptversammlung.

Für das Unternehmen sei die Aufarbeitung der Malversationen abgeschlossen, so Kemler. Allerdings laufen sieben von 19 Verfahren weiter. Das geht ins Geld: Für Anwälte und Gutachter hat die TA bereits 6,3 Millionen gezahlt.

Beschlüsse standen zwar keine auf der Tagesordnung, großes Thema war er trotzdem: der neue mexikanische Großaktionär América Móvil (Amov). Amov-Chef Daniel Hajj, der Schwiegersohn von Eigentümer Carlos Slim, meldete sich per Videobotschaft zu Wort. Die TA solle ein relevanter Spieler in Europa werden, so Hajj. Er sieht in Osteuropa „interessante Möglichkeiten für Zukäufe“. Bisher sei die TA durch ihre geringe Größe eingeschränkt gewesen, ihre Finanzsituation nannte Hajj „zeitweise herausfordernd“.