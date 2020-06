ÖIAG-Chef Kemler muss im Herbst 2015 gehen

Wer braucht eine ÖIAG, so wie sie jetzt dasteht? Wahrscheinlich niemand. Erstens müssten in Wahrheit auch ÖBB, Asfinag und Verbund darin enthalten sein, um sie wirklich ernst zu nehmen. Zweitens ist dringend mehr Professionalität nötig. Österreichs Verstaatlichten-Holding hat sich heuer nicht mit Ruhm bekleckert. Die Aufsichtsratssitzung zum Syndikatsvertrag zwischen Telekom und America Movil geriet zur Lachnummer. Und der Rauswurf der OMV-Vorstände war nicht nur unelegant, sondern auch unverständlich teuer. Trotzdem stimmt es nicht optimistisch, dass in der ÖIAG nun wieder die Politik die Zügel übernehmen will. Als gelernter Österreicher weiß man: Normalerweise bedeutet das nichts Gutes.