ÖGB fordert Verlängerung der Risikiogruppen-Regelung

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) fordert eine Verlängerung der Risikogruppen-Regelung, die nach aktuellem Stand am 31. März ausläuft. Der ÖGB kritisiert zudem in einer Aussendung, dass die Regelung in der Vergangenheit immer erst kurz vor Ablauf der Frist verlängert wurde. "Die Risikogruppen-Regelung muss rechtzeitig vor Ablauf verlängert werden, damit Betroffene auch planen können", wird Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin des ÖGB zitiert.