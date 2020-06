Große Erinnerungslücken beim Hauptbeschuldigten

Wolf

Duchatczek

Duchatczek

Wolf

Aserbaidschan

Duchatczek

Wolf

Richter Olschak hilft nach. Er konfrontiertmit dessen früheren Aussagen vor dem Staatsanwalt. Dabei geht es um eines: Was wusste der frühere OeBS-Aufsichtsratschefvon den geschmierten Geschäften. Die "Vorlesung" aus den Einvernahmeprotokollen zeigt Wirkung.habe gewusst, so, dass die Provisionen nicht bei der panamesischen Briefkastenfirma Venkoy bleiben. "Wir haben ihm gesagt, dass über die Venkoy die Gelder dorthin fließen, wo die Entscheidungsträger sitzen", behauptet der Ex-Geschäftsführer. Also zurück an die Auftraggeber inhabe auch gemeint, "macht weiter mit dem Projekt". Alsvon den Verteidigern befragt wird, verwickelt er sich in Widersprüche. Er muss einräumen, dass er manches nur gehört oder vermutet habe.

Aber er bleibt dabei: Ohne Rückhalt von AR-Chef Duchatczek hätte er sich auf die Geschäfte nicht eingelassen.