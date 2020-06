OeBS-Prozess: Aufschrei wegen überhöhter Provisionen

Im Korruptionsprozess um die mutmaßlich geschmierten Geschäfte der Nationalbank-Gelddruckerei OeBS mit Aserbaidschan und Syrien machte Richter Georg Olschak am Donnerstag seinem Ärger Luft. Denn: Der frühere Nationalbank-Direktor und OeBS-Aufsichtsrat Peter Zöllner, der als Zeuge geladen war, ist nicht erschienen. Wegen eines Skiunfalls konnte Zöllner schon den ersten Termin nicht wahrnehmen. Er wurde aber nur wenige hunderte Meter Luftlinie vom Wiener Landesgericht entfernt in einem Privat-Krankenhaus behandelt. Er hätte auch dort einvernommen werden können, meinte ein Prozessbeobachter.

„Herr Zöllner ist am 24. März aus dem Spital entlassen worden und er hat es nicht der Mühe wert gefunden, mit mir Kontakt aufzunehmen“, wetterte Richter Olschak. „Jetzt ist er in der Schweiz.“ Daher könne er ihn auch nicht vorführen lassen. Indes könnte es sich um ein Missverständnis handeln. Laut Angaben der Nationalbank hat Zöllner dem Gericht sehr wohl ein ärztliches Gutachten vorgelegt. Möglicherweise ist dieses nicht zeitgerecht dem Richter vorgelegt worden.

Von Zöllner erwartet sich das Gericht vor allem Angaben darüber, was im Aufsichtsrat der OeBS über die exorbitanten hohen Provisionen (20 Prozent) gesprochen wurde, die nach Aserbaidschan und Syrien an die Auftraggeber als sogenannte Kickbacks zurückflossen. Denn Zöllner hatte in einer OeBS-Aufsichtsratssitzung in Anspielung an den damaligen Bestechungsskandal bei Siemens gemeint: "Wird es uns so gehen wie Siemens?" Dafür will das Gericht jetzt eine Erklärung.