ÖBB: Zweigleisige Sanierungsstrategie

Die heimische Bahn, die im Personenverkehr wieder zu den pünktlichsten Bahnen Europas zählt, hat beim Umbau der stark angeschlagenen Güterverkehrstochter Rail Cargo Austria gewaltig Verspätung. Vor allem bei der Besetzung des Vorstandes und dadurch auch bei der Strategie fährt die RCA den Plänen weit hinterher.

Die Verspätung droht sich weiter zu vergrößern, denn die Kür eines dritten Vorstands könnte – so Insider – in der nächsten Aufsichtsratssitzung am 26. Juni neuerlich verschoben werden. Oder aber es kommt, meinen einige Aufsichtsräte, zu einer Kampfabstimmung. Der Grund für die Verzögerung: ÖBB-Chef Christian Kern und Aufsichtsratschef Horst Pöchhacker fahren bei der Neuausrichtung der Gütersparte auf zwei verschiedenen Gleisen.