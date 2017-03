Die ÖBB intensivieren ihre Bahnlogistikaktivitäten in Slowenien. Die Güterverkehrstochter Rail Cargo Group hat über ihre Tochter Rail Cargo Logistics - Austria die Anteile an der Intereuropa-FLG von 50 auf 74 Prozent aufgestockt. Der Name des Laibacher Unternehmens wird auf Rail Cargo Logistics d.o.o. geändert, teilten die ÖBB am Montag mit.

Das slowenische Unternehmen ist seit 2005 Teil der Rail Cargo Group. Das Leistungsspektrum reicht vom klassischen Bahntransport bis hin zu Containertransporten und umfasst vor allem die Abwicklung intermodaler Transporte über die Adria-Seehäfen. Insbesondere werden Transitverkehre über den Hafen Koper inklusive dazugehöriger Hafenleistungen organisiert. Ergänzend werden Logistikleistungen wie Lagerhaltung, Umladung, Lkw-Lieferungen, Sendungsverfolgung, Verzollung und Beratungen angeboten.