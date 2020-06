ÖBB-Tochter: Licht am Ende des Verlust-Tunnels

Bis die gesamte Gütersparte wieder schwarze Zahlen schreibt, sind allerdings noch etliche Aufräumungsarbeiten nötig. Unter anderem bei den Auslandstöchtern, in denen etliche Affären ans Licht kamen. So soll bei Lkw-Transporten nach Russland regelmäßig Schmiergeld geflossen sein, in der Türkei soll der Zoll geschmiert worden sein.

Intern gibt es zahlreiche Kritik an Vertriebsvorstand Erik Regter, den Kern vom Verbund holte. Regter mache – so RCA-Insider – zu wenig, um das Geschäft anzukurbeln. Kern ortet in der Kritik gezielte Aktionen gegen den Manager. Sollte es aber für die Marktstrategie notwendig sein, werde man einen dritten Vorstandsposten ausschreiben. Grünes Licht vom Aufsichtsrat hat Kern dafür bereits.