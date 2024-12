Mehr Fahrgäste und Pensionierungswelle: ÖBB suchen tausende Mitarbeiter

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) suchen dringend viel Personal. Jährlich gibt es 3.400 Jobs zu vergeben, erinnerte das Unternehmen am Montag via Aussendung. Für den immensen Personalbedarf sind nicht nur wachsende Fahrgastzahlen verantwortlich sondern auch ein Generationenwechsel - die Pensionierungswelle bei geburtenstarken Jahrgängen. Das staatliche Unternehmen wirbt mit sinnvollen und sicheren Arbeitsstellen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.