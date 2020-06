ÖBB: Neue Lokführer im Güterverkehr

Die Freude von Fuchs – der vor seinem RCA-Vorstandsjob in der Chefetage der Personenverkehrs AG saß – über seinen neuen Job soll sich laut Beobachtern in engen Grenzen halten. Er gilt als Bauernopfer eines heftigen Tauziehens zwischen Bahn-Boss Christian Kern und ÖBB-Aufsichtsratschef Horst Pöchhacker. Kern wünschte sich Kasperkovitz – der die Bahn von Umstrukturierungsprojekten sehr gut kennt, in der RCA-Chefetage. Pöchhacker machte sich dagegen für Schiefer stark.

Kern freilich dementiert ein Zerwürfnis mit seinem obersten Kontrollor: "Der Vorschlag, Arnold Schiefer zu bestellen, kam von mir." Mit der jetzigen Zusammensetzung sei der RCA-Vorstand gut aufgestellt für die künftige Strategie.

Bereits am Dienstag entschieden wurde die Neubesetzung der Chefetage der ÖBB-Postbus GmbH. Neben Christian Eder zieht mit August 2012 Sabine Greiner in die Geschäftsführung ein. Der Vertrag des bisherigen zweiten Postbus-Cheflenkers Heinz Stiastny wurde nicht verlängert, er wird sich "neuen Aufgaben außerhalb des Konzerns widmen". Der frühere Banker (ING DiBa) war zuletzt omnipräsent in den bunten Blättern.