ÖBB: Mehr Gewinn, mehr Steuergeld

Wir haben die Dachgleiche geschafft, es regnet nicht mehr herein. Aber mit dem Innenausbau sind wir noch eine Weile beschäftigt.“ Die ÖBB sind zwar laut Bahn-Chef Christian Kern 2013 „wieder einen Schritt weitergekommen“, aber noch nicht am Ziel. Der „Schritt weiter“ bedeutet eine Steigerung des Gewinns um 38 Prozent auf 102,5 Millionen Euro. Dabei schrieben alle drei großen Konzernbereiche – Personenverkehr, Güterverkehr und Infrastruktur – schwarze Zahlen. Auch die Gütertochter RCA, die trotz eines Umsatzrückgangs um 2,5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro den operativen Gewinn auf 58 Mio. Euro steigerte.

Allerdings stiegen auch die Zahlungen der öffentlichen Hand an die Bahn um rund 150 Millionen Euro. Die ÖBB erhielten für so genannte Leistungsbestellungen mit 965 Millionen Euro mehr als 2012. Die Erhöhung stammt – so ÖBB-Chef Christian Kern – vor allem aus der Bestellung zusätzlicher Verkehre durch Bund und Länder, die sich betriebswirtschaftlich nicht rechnen. Das sei – verteidigt Kern die stattlichen staatlichen Zahlungen – nur auf der Westachse zwischen Wien und Salzburg der Fall. Die Südstrecke werde erst nach dem Bau von Semmering- und Koralm-Tunnel rentabel. Für die von der ÖVP früher favorisierten, jetzt wegen der Kosten heftig kritisierten Koralm-Strecke zwischen Graz und Klagenfurt brach Kern eine Lanze: „Das ist ein Projekt, das man vor seinen Erfindern schützen muss.“