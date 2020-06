ÖBB: Mehr Geld, kürzere Arbeitszeit

ÖBB-Chef Christian Kern und Bahn-Betriebsratschef Roman Hebenstreit wurden sich am Dienstag einig: Die Eisenbahner bekommen rückwirkend per 1. Juli um 2,4 Prozent plus einen Fixbetrag von 25 Euro brutto monatlich mehr. Niedrige Einkommen steigen dadurch um bis zu 3,9 Prozent an, höhere Gagen klettern nur um 2,7 Prozent. Nicht einig sind sich die Chefverhandler, wie hoch die durchschnittliche Steigerung ausfällt. Das Management errechnet ein Plus von 3,2 Prozent, die Dienstleistungsgewerkschaft vida, zu der die Eisenbahner gehören, dagegen sieht die Löhne im Durchschnitt um 3,4 Prozent steigen.

Wieder einig sind beide Seiten, dass der Abschluss für sie ein guter ist. Hebenstreit: "Angesichts des schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfeldes in Europa und den nicht zu überhörenden Rufen nach einer Nulllohnrunde für Beamte und Pensionisten ist uns für die ÖBB-Beschäftigten ein beachtlicher Abschluss gelungen." Kern: "Das ist eine vernünftige Lösung, die dem Unternehmen hilft, wirtschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen zu lukrieren und gleichzeitig für die Mitarbeiter einen fairen Anteil am Produktivitätsfortschritt ermöglicht."