Aufreger: ÖBB haben "Westbahn-Ausschreibung" kurzfristig geändert

Am Donnerstag um 12 Uhr war der Zug eigentlich abgefahren. Zu diesem Zeitpunkt endete die Ausschreibung der ÖBB Personenverkehr AG für die Lieferung von 17 doppelstöckigen Elektro-Triebwagenzügen für das österreichische Bahnnetz. Wie der KURIER berichtete, wurde die Ausschreibung auf den Fuhrpark des privaten Betreibers Westbahn zugeschnitten.

Die Westbahn will ihre Triebwagenzüge verkaufen, die für eine Maximalgeschwindigkeit von 200 km/h ausgelegt sind, um künftig angeblich mit schnelleren Zügen des chinesischen Staatskonzerns CRRC zu fahren.

In Branchenkreisen wurde am Donnerstag kolportiert, dass ein entsprechendes Angebot der Westbahn bei den ÖBB einlangte. Aber auch die Deutsche Bundesbahn ( DB) soll auf diese Züge spitzen, die Ausschreibung der DB ist am 31. März abgelaufen. Die DB wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Auch das Fernbusunternehmen Flixbus soll an den Zügen interessiert sein, um sein Angebot auf der Schiene auszuweiten.