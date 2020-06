ÖBB-Chef: "Wahrscheinlich heuer schwarze Zahlen"

Die knapp 41.000 Eisenbahner bekommen heuer eine Lohnerhöhung von durchschnittlich 3,2 bis 3,4 Prozent. Im nächsten Jahr gibt es für rund 29.000 "alte" pragmatisierte ÖBBler keine Lohnerhöhung. Dafür wird auch für sie die Arbeitswoche von derzeit 40 auf 38,5 Stunden verkürzt. Der Personalabbau auf unter 40.000 Mitarbeiter 2013 wird durch den Wegfall der Frühpensionierungen schwieriger als bisher. Und führt dazu, dass das Durchschnittsalter der Belegschaft in den nächsten Jahren stark ansteigt. Die Bahn ist auf der Suche nach Rezepten, um Arbeitsplätze altersgerechter zu gestalten.

KURIER: Die Bahn hat noch immer zu viel Personal, ab heuer können Sie aber keine Frühpensionierungen mehr machen. Wie viel Personalabbau ist noch geplant?

Christian Kern: So viele Mitarbeiter haben wir gar nicht mehr zu viel, in den vergangenen 24 Monaten sind es rund 3000 weniger geworden. Wir steuern um die 40.000 ohne Lehrlinge an, ich glaube, das ist gemessen am Arbeitsumfang eine sinnvolle Größenordnung. Das wollen wir 2013 erreichen. Natürlich könnten wir den Personalstand wesentlich stärker reduzieren, indem wir bestimmte Leistungen einfach nach außen vergeben. Etwa Sicherheits- oder Reinigungsleistungen am Bahnhof. Da könnten wir die Mitarbeiterzahl mit einem Schlag um 1000 senken. Und es gibt auch genug Anbieter, die uns das gerne abnehmen würden. Wir haben das evaluiert und festgestellt, dass es erstens nicht billiger wird und wir zweitens die gewünschte Qualität nicht erreichen.

Fürchten Sie nicht, dass nach dem Wegfall der Frühpensionierungen die Zahl der Invaliditätspensionen steigt?

Wir tun alles, um das zu verhindern. Generell werden wir heuer die mit Abstand niedrigste Zahl an Pensionierungen haben, die wir je hatten. Aber das Grundproblem ist ein anderes: Wir haben heute ein Durchschnittsalter von 43, in fünf Jahren werden wir bei rund 46 sein. Das ist weit über dem Durchschnitt von Industrieunternehmen. Ein weiteres Problem ist, bei physischen Arbeiten wie etwa im Gleisbau oder beim Verschub nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Daher ist unser Ziel, durch Maßnahmen wie etwa Arbeitszeitmodelle oder durch intensive Betreuung von Langzeit-Krankenständlern Arbeitsplätze altersgerechter zu gestalten und die Mitarbeiter länger gesund im Arbeitsprozess zu halten.

Aber draußen am Gleis werden Sie nicht viel altersgerechter gestalten können ...

Das ist schon richtig, aber diese Arbeitsplätze werden weniger. Wir bemühen uns, Mitarbeiter, die dort nicht mehr einsatzfähig sind, etwa in der Bahnsteiginformation einzusetzen. Und wir bemühen uns mit der Belegschaftsvertretung, altersgerechte Arbeitszeitmodell zu entwickeln. Das ist einer unserer größten Herausforderungen in den nächsten Jahren.