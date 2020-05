ÖBB-Betriebsrat: "Lügen uns jeden Tag in den Sack"

Dass interne Versetzungen oft am Widerstand der betroffenen Eisenbahner und an der mächtigen Arbeitnehmervertretung scheitern, bestreitet der ÖBB-Betriebsratschef vehement: „Das ist Blödsinn. Für die Eisenbahner gilt wie für alle anderen das Arbeitsverfassungsgesetz.“ Darin gibt es ein Vetorecht, wenn eine Versetzung für den Mitarbeiter eine Verschlechterung bedeutet.

Ein Grund für den Zukauf von Leistungen ist, argwöhnt Hebenstreit, „die unsinnige Diskussion“ über zu hohe Personalkosten, an deren Senkung das Management gemessen werde. Die Kosten für Leasing-Personal etwa werden nicht als Personalkosten, sondern als Sachaufwand verbucht. Das habe dazu geführt, dass die sogenannten „bezogenen Leistungen“ – einschließlich der Kosten für Leasing-Personal – von 2003 bis 2010 von 300 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro explodierten. Hebenstreit: „Alle kritisieren die Personalkosten, den Sachaufwand schaut sich keiner an. Da lügen wir uns doch jeden Tag in den Sack.“