ÖBB: 30 Millionen Euro Umsatz weniger im Jahr

Seit Montag ist der ÖBB-Railjet auch auf der Strecke Graz-Villach unterwegs. "Wir brauchen eine starke Achse in den Süden", sagt Kern. Im Einzugsgebiet der Südbahn würden so viele Menschen wohnen wie an der Westbahn, das Passagieraufkommen liege aber im Süden nur bei einem Viertel von jenem auf der Westbahn. Bis Mitte 2012 soll der gesamte Fernverkehr Wien-Graz im Railjet-Stundentakt verkehren. Kerns "Komfortinitiative" ist langfristig ausgelegt.



Denn erst mit Fertigstellung von Semmering- und Koralmtunnel (frühestens 2024) wird die Strecke Wien-Klagenfurt in 2 Stunden 45 Minuten machbar sein.