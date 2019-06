ÖBAG-Chef Thomas Schmid: „Dividenden nicht auf Pump“

„Im Vordergrund steht die Wertsteigerung der Unternehmen durch eine langfristig nachhaltige Entwicklung, Berechenbarkeit und Vertrauen auf dem Kapitalmarkt“, stellt Schmid klar.

Das erfordere eine „nachhaltige Dividendenpolitik. Die Unternehmen dürfen nicht ausgehöhlt und die Dividenden auf Pump finanzieren werden“. Die Dividenden, betont Schmid nochmals, „müssen auch verdient werden“.

Sonderdividenden

Das war nicht immer so. Die Telekom Austria beispielsweise konnte in der Vergangenheit ihre Dividende nicht mehr aus eigener Kraft stemmen und musste die Ausschüttungen an die Aktionäre fremdfinanzieren. Und wenn das Staatsbudget knapp war, zog die Politik über die Staatsholding immer wieder Sonderdividenden aus den Unternehmen.

Die ÖBAG beschickt die Aufsichtsratsmandate, die der Republik in den Unternehmen zustehen, und ist auch wieder selbst in den Gremien vertreten. Schmid: „Wir werden daran gemessen werden, dass wir gute Aufsichtsräte entsenden, sozusagen als Sparring-Partner für die Vorstände.“

Selbstbewusste Alphatiere

Diskussionen mit den Vorständen der Unternehmen, durch die Bank selbstbewusste Alphatiere, sind damit vorprogrammiert. Die ÖBAG werde sich nicht ins operative Geschäft einmischen, beteuert Schmid. „Die Strategie müssen die Vorstände vorlegen, aber die ÖBAG wird natürlich mit ihnen darüber diskutieren.“ Schmid ist klar, „dass das mit Respekt und Fingerspitzengefühl erfolgen muss und nicht wie die Elefanten im Porzellanladen“.

Beim Thema Aufsichtsräte müsse die ÖBAG unter den heimischen Industrieholdings das Best-Practice-Modell vorleben. Schmid: „Die qualitativen Anforderungen an Aufsichtsräte haben sich stark verändert. Wir wollen ein professionelles, durchgängiges Aufsichtsratsmanagement.“

Nachholbedarf ortet Schmid in Österreich beim Thema Corporate Governance, den Grundsätzen für die verantwortungsvolle Leitung und Überwachung von Unternehmen. Die ÖBAG solle das „Flaggschiff für Corporate Governance werden“. Sowie ein Thinktank für Themen des Kapitalmarktes, „eine Drehscheibe für Vernetzung“.

Auch Synergien und Know-how-Transfer zwischen den Unternehmen werden forciert. Dafür bieten sich nicht nur die Energieversorger OMV und Verbund an. Bei Photovoltaik etwa könne die Bundesimmobiliengesellschaft BIG eingebunden werden, meint Schmid.

Wäre noch das Thema Frauen. In den Aufsichtsräten erfülle die Staatsholding die Quote, „aber in den Vorständen gibt es noch Aufholbedarf“. Vorzeige-Managerin ist Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner.