Oberbank stockt die Dividende und die Zahl der Filialen auf

Beschleunigen kennt Franz Gasselsberger bestens, wenn er Marathon läuft. Jetzt drückt er aber auch als Boss der Oberbank aufs Tempo – vor allem beim Ausbau des Filialnetzes in Deutschland. Acht Filialen sollen hier heuer dazukommen. Als neue Märkte will Gasselsberger Sachsen, Sachsen-Anhalt und Baden Württemberg erobern. Auch in Hessen will der Oberösterreicher ausbauen. Soll die Oberbank in die hessische Bankmetropole Frankfurt einziehen? „Nein. Im 27. Stock eines Hochhauses in Frankfurt will ich nicht einmal begraben sein“, schmunzelt der Banker. Dafür zieht es ihn nach Hanau, eine 98.000-Einwohner-Stadt unweit von Frankfurt.

Während andere Geldhäuser Filialen sperren und Mitarbeiter abbauen, tut Gasselsberger genau das Gegenteil. „Weil ich kein Kostenproblem habe“, sagt er. Die Zahlen, mit denen er das untermauern kann: Im Vorjahr schaffte die Bank das achte Rekordergebnis in Folge. Der Überschuss (nach Steuern) legte um 10,6 Prozent auf 200,5 Millionen Euro zu. Die Cost-Income-Ratio sank von 50,8 auf 49,9 Prozent. Diese Kennzahl für die Relation von Kosten und Ertrag zeigt, wie effizient gewirtschaftet wird – je kleiner der Wert, desto effizienter. Im Durchschnitt der Branche liegt er übrigens bei 66 Prozent. Der Risikopolster (im Fachjargon Kernkapitalpolster genannt) ist mehr als 17 Prozent dick.