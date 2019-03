Oberbank: Neun Rekordbilanzen und ein verflixtes zehntes Jahr

Es klingt paradox: Viele Banker klagen, dass die Europäische Zentralbank ( EZB) die Zinsen so lange am Nullpunkt belässt. Darunter leide die Profitabilität. Dennoch legen einige erstaunlich gute Zinsergebnisse vor. So auch die Oberbank, die 2018 daraus allein 345 Millionen Euro erwirtschaftete, ein Plus von fast zehn Prozent.

Ist die EZB-Politik also doch nicht so schädlich? „Das ist für überliquide Banken ein Thema, die das Geld nicht als Kredite an ihre Kunden ausreichen können“, erklärte Oberbank-Chef Franz Gasselsberger am Montag in Wien. Die expansionsfreudige Regionalbank hatte damit keine Probleme; sie steigerte das Kreditvolumen im Vorjahr um 7,6 Prozent auf fast 16 Milliarden Euro.

Allerdings sei um die Privatkredite ein „sehr erbitterter Kampf unter allen Mitbewerbern“ ausgetragen worden. Speziell um Wohnbaufinanzierungen habe es ein „unglaubliches Gerangel“ gegeben. Die Kunden seien mündiger und besser informiert. Und die Konditionen aus Kundensicht entsprechend günstig.