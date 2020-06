Oberbank: Mit Ausdauer durch unruhigen Markt

Drücken Sie auch bei der Expansion in Bayern aufs Tempo?

Dort haben wir jetzt 22 Filialen und wollen auf 30 kommen. Das Entscheidende ist immer: Kriege ich gutes Personal oder nicht. In Bayern ist der Personalmarkt derzeit nicht so flüssig wie der in Wien. In Bayern wird daher heuer vielleicht keine Filiale mehr dazu kommen.

Die Oberbank hat im Vorjahr knapp 100 Millionen Euro aufgewendet, um sich an der Amag zu beteiligen und die Anteile an voestalpine und Lenzing aufzustocken. Bauen Sie ein Beteiligungsreich auf?

Nein, wir sind bei der Beteiligungspolitik sehr restriktiv. Mit kleinen Anteilen an oberösterreichischen Unternehmen helfen wir mit, Arbeitsplätze zu sichern und sichern unsere Stellung als Hausbank ab.



Die Raiffeisenlandesbank OÖ will unter ihrem neuen Chef Heinrich Schaller ihr Beteiligungsportfolio straffen. Werden Sie der Konkurrenz etwas abkaufen?

Ich schließe nichts aus, aber wir gehen Beteiligungen wirklich nur sehr restriktiv und ausnahmsweise ein.



Wird die Oberbank auch heuer den Gewinn steigern können?

Ich bin ein begeisterter Sportler und sage immer, die nächste Bilanz muss immer besser sein als die letzte. Heuer wird es aber schon ein Erfolg sein, wenn wir den selben Ertrag erreichen wie 2011. Die Spannen sinken zwar europaweit, in Österreich sind sie aber besonders unter Druck. Die Volksbanken müssen höhere Zinsen zahlen, um an Kunden zu bekommen. Das spürt die ganze Branche.



Die nächste Bilanz muss besser sein, sagen Sie. Gilt das auch, wenn Sie in zwei Wochen wieder beim Halbmarathon in Linz antreten?

Im Vorjahr bin ich 1:34:20 gelaufen, das sind 13,4 km/h, eigentlich flott. Wenn ich heuer diese Zeit wieder erreiche, dann bin ich ein toller Hecht.

Teil der 3-Banken-Gruppe

Die Oberbank gibt es seit 1869. Aktuell verfügt sie über 150 Filialen in Österreich, Bayern, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Andere Regionen sind in den nächsten Jahren kein Thema. Danach könnte die Expansion in andere deutsche Bundesländer folgen.

Die Bank gehört zur 3-Banken-Gruppe, zu denen auch die viel kleineren Institute Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) und die BKS Bank ( Kärnten, Steiermark) gehören und mit denen es Überkreuz-Beteiligungen gibt. Größer Einzelaktionär der Oberbank ist mit knapp einem Drittel die Bank Austria. Gut 19 Prozent sind im Streubesitz, die Stammaktie notiert seit 1986 an der Wiener Börse.

2011 hat die Bank den Vorsteuergewinn um 10,1 Prozent auf 126 Millionen und den Nettogewinn nach Steuern um 13,1 Prozent auf 111,2 Millionen Euro gesteigert.

Bis zum Jahr 2020 will Vorstand Gasselsberger den Frauenanteil an den Führungskräften von 20 auf 40 Prozent steigern. Auch Halbtags-Führungspositionen werden angeboten.