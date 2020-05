Oberbank-Chef: "Sparer am Risiko beteiligen"

Der Oberbank-Chef steht mit dieser Ansicht allerdings nicht allein in Österreichs Bankenwelt. Erste-Group-Chef Andreas Treichl stellt die Einlagensicherung in der aktuellen Form generell in Frage, und Notenbank-Chef Ewald Nowotny hat schon vor Längerem über einen Selbstbehalt für Sparer gesprochen. Bankkunden jedenfalls überlegen seit der heftig diskutierten Sparer-Beteiligung an der Bankenrettung in Zypern bereits genauer, wie sie ihr Geld anlegen. „Wir merken, dass Sparkonten über 100.000 Euro umgeschichtet werden“, sagt Gasselsberger. Dass so etwas wie in Zypern auch in Österreich passieren könnte, hält der Oberbank-Chef für undenkbar.

Die Oberbank schloss 2012 mit einer Gewinnsteigerung um fünf Prozent auf 132,4 Millionen Euro ab. Die Risikovorsorgen wurden deutlich von 97,6 auf 60 Millionen Euro reduziert.