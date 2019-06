Nutella, ein beendeter Streik und eine süße Aufregung

Die aktuellen Streiks im Nutella-Werk dürften einen Teigwarenspezialisten in Parma freuen: Den Pasta-Riesen Barilla. Das Familienunternehmen ist auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern beim Schokonussaufstrich fündig geworden. Anfang des Jahres ist der Konzern mit der Marke Pan di Stelle (Sternenbrot) am Heimmarkt Italien an den Start gegangen. Den Kampf gegen den Weltmarktmarktführer Nutella will Barilla auch mit dem Öko-Argument gewinnen, konkret mit dem Einsatz von fair angebauten Kakao und dem Verzicht auf Palmöl.